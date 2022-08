भारत-ब्रिटेन के संबंध में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं ऋषि सुनक, चीन को बताया बड़ा 'खतरा'

International

लंदन, 24 अगस्त : बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी ऋषि सुनक होंगे या लिज ट्रस, इस सवाल का जवाब जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला है। हालांकि, लिज ट्रस ऋषि सुनक के मुकाबले पीएम की रेस में काफी आगे चल रही हैं। दोनों भावी उम्मीदवार पीएम बनने के बाद देश और जनता को कैसे संभालगे, इस पर अपनी राय दे रहे हैं। ब्रिटेन इन दिनों घोर ऊर्जा संकट की दौर से गुजर रहा है, ऐसे में जनता के लिए ऊर्जा संकट से बाहर निकलना प्रमुख विषय हो सकता है। फिलहाल लिज और सुनक दोनों पीएम बनने के लिए जी जान से कैंपेन में जुटे हुए हैं। इस दौरान ऋषि ने कहा कि, वे भारत और यूके के संबंधों में बदलाव लाना चाहते हैं। (Britain prime ministerial candidate Rishi Sunak wants to change the UK India relationship)

English summary

UK's Prime Ministerial candidate Rishi Sunak wants to boost up the UK-India relationship to make it a more two-way exchange. In an event by Conservative Friends of India (CFIN), Sunak said he wants to work on opening easy access to UK students and companies in India.