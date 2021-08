अफगानिस्तान संकट: ब्रिटेन के पीएम ने G7 की अर्जेंट बैठक बुलाई, 24 अगस्त को इन मुद्दों पर होगी चर्चा

International

oi-Love Gaur

लंदन, 22 अगस्त: 15 अगस्त को तालाबिन ने अफगानिस्तान की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद लगातार वहां से अफगान लोग देश छोड़ने का जतन कर रहे है। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर हैं। वहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी अफगानिस्तान में जारी संकट पर जी-7 की एक तत्काल बैठक बुलाई है, जिसके तहत जी 7 नेता मंगलवार (24 अगस्त) को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे, ब्रिटेन के पीएम ने रविवार को तालिबान के सत्ता में आने के एक हफ्ते बाद इसकी जानकारी दी है।

रविवार को जॉनसन ने ट्वीट लिखा कि,

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.