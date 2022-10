लूला डा सिल्वा ने जेयर बोल्सोनारो को हराया, बनेंगे ब्राजील के नए राष्ट्रपति, वामपंथ का उदय

International

oi-Artesh Kumar

ब्राजील (Brazil) के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ( Luiz Inácio Lula da Silva) ने रविवार को मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ( Jair Bolsonaro) को हरा दिया है। लूला की यह आश्चर्यजनक वापसी है। देश में दक्षिणपंथी सरकार के अंत के साथ वामपंथी सरकार का उदय हो गया । एक दशक के बाद लूला ने बोल्सनारो के 49.2 फीसद वोटों की तुलना में 50.8 फीसद वोट पाकर चुनाव (Brazil Presidential Elections) जीत लिया है।

English summary

Former Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva on October 30 defeated incumbent Jair Bolsonaro in an election that marked a stunning comeback for the leftist leader and the end of the country’s most right-wing government in decades.