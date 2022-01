गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदल लेती है ये BMW Car, सामने आए कार का Video देख हो जाएंगे दंग

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 07 जनवरी। बदलते जमाने के बाद चार पहिया वाहनों में भी लगातार बदलाव हो रहा है। घोड़ा गाड़ी से लेकर इंजन वाहन तक का इतिहास सैकड़ों पुराना है लेकिन समय के साथ इसमें कई बदलाव देखने को मिले। अब लग्जरी गाड़ी बनाने वाली जर्मन ऑटोमेकर कंपनी बीएमडब्ल्यू ने ऐसी कार बनाई है जो अपना रंग बदल सकती है। बीते दिनों दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट सीईएस 2022 में कंपनी ने इस कार को दुनिया के सामने पेश किया।

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY