VIDEO: वैज्ञानिकों का कमाल, खाने का लालच देकर मछली से चलवा दी कार

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 6 जनवरी: आमतौर पर लोग कुत्तों को घर में पालते हैं और उन्हें ट्रेन्ड करके थोड़ा बहुत काम भी सीखा देते हैं, जैसे- बॉल लाना या फिर कपड़े लाना। क्या आपने सोचा है कि किसी मछली को भी इसी तरह से ट्रेन्ड किया जा सकता है? वैसे सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक नया कमाल किया, जिसके तहत उन्होंने मछली से एक खास कार को चलवाया। (वीडियो नीचे)

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34