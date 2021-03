WATCH: अमेरिकन अश्वेत लड़की की डांस की दीवानी हुई दुनिया, लाखों लोगों ने देखा वीडियो, तारीफ में उतरे सितारे

International

oi-Abhijat Shekhar

वर्जिनिया: अमेरिका की एक अश्वेत लड़की इन दिनों इंटरनेट की सनसनी बनी हुई हैं। वर्जिनिया की रहने वाली इस अश्वेत लड़की का डांस इंटरनेट पर आग लगा रहा है और लोग तारीफ किए बिना नहीं थक रहे हैं। इस लड़की का नाम है मोर्गन बुलोक, जो सिर्फ 21 साल की है। लेकिन, मोर्गन ने अपने डांस स्टेप से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है।

Morgan Bullock, a 21-year-old African-American woman from Richmond, Virginia, has become an internet sensation after posting videos of herself doing traditional Irish dance to the beat of hip-hop music https://t.co/dChdaiic3H pic.twitter.com/48Wf4v6a9k