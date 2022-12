Black Hole से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है एक अद्भुत 'प्रकाश', क्या है ये ? जानिए

वैज्ञानिकों को आसमान में एक बहुत ही चमकदार प्रकाश दिखा है, जिसका स्रोत एक ब्लैक होल है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह पृथ्वी की दिशा की ओर है। इसकी गति प्रकाश की गति से कुछ कम है।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

ब्रह्मांड में ब्लैक होल से संबंधित कई रहस्यों पर से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। लेकिन, खगोलविदों ने एक नए रहस्य का राज खोलने में जरूर कामयाबी पाई है। इसके मुताबिक ब्लैक होल कई बार आश्चर्यजनक प्रकाश का भी निर्माण करता है और मौजूदा केस में यह प्रकाश पृथ्वी की ओर मुखातिब हुआ है। इसकी गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर है। इस शोध में अमेरिका के प्रतिष्ठित एमआईटी के शोधार्थी भी जुटे हुए थे। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से निकली इस ऊर्जा के बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी हासिल की है, आइए जानते हैं।

English summary

Scientists have found extremely bright light from the black hole, which has been seen shining in the direction of the Earth