चीन में बच्चा पैदा करने से क्यों डरते हैं लोग? 43 सालों बाद 2020 में बुरी तरह गिरी देश की जन्म दर

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, नवंबर 21: आखिर चीन में बच्चों का जन्मदर बुरी तरह से क्यों गिर गया है? इस सवाल ने चीन के निरंकुश सरकार को टेंशन में डाल दिया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के तानाशाही फैसलों की वजह से देश में बच्चों का जन्मदर बुरी तरह से गिर गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि, चीन में बच्चों का जन्म दर 2020 में एक प्रतिशत से नीचे गिर गई है, जो 43 वर्षों में सबसे कम बच्चे के जन्म की दर को दर्शाता है।

Video: क्या सच में मुस्लिमों को कैंपों में रखता है चीन? सिटिजन जर्नलिस्ट ने सीक्रेट कैमरे से दिखाया सच

English summary

In China, the birth rate has fallen to the lowest level in the last 43 years. Know why people are afraid of having a child in China?