इमरान को इग्नोर कर खुश है पूरी दुनिया, अमेरिका को खुश करने बिलावल ने पाकिस्तान को चौराहे पर घसीटा

वाशिंगटन, 28 सिंतबर : पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी (Pak FM Bilawal Bhutto Zardari) ने देश में बिगड़ते राजनीतिक संकट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है तो इमरान अप्रासंगिक हो गए हैं। बिलावल ने वाशिंगटन थिंक टैंक वुडरो विल्सन प्रोग्राम के एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने इमरान पर तंज कसते हुए कहा कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है तो सौभाग्य से दुनिया के अधिकांश लोग इमरान खान को इग्नोर (उपेक्षा) करके खुश हैं। (Bilawal Bhutto Zardari blamed Imran Khan for the worsening political crisis in pakistan)

English summary

Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari on Tuesday blamed former Prime Minister Imran Khan for the worsening political crisis in the country and said that he has become irrelevant as far as foreign policy of the country is concerned.