Biden-Xi summit: बाली में आज भिड़ेंगे जो बाइडेन और शी जिनपिंग, पूरी दुनिया की बैठक पर नजर

oi-Abhijat Shekhar Azad

G20 summit Biden Jinping Meeting: इंडोनेशिया के बाली शहर में कल से जी20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है, लेकिन शिखर सम्मेलन शुरू होने से एक दिन पहले ही पूरी दुनिया की निगाहें बाली शहर पर टिकी हुई हैं, जब आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच आई भारी तल्खी के बीच ये सम्मेलन उस वक्त हो रहा है, जब ताइवान और चिप इंडस्ट्री में प्रतिद्वंद को लेकर दोनों देश आमने-सामने हैं। खासकर लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने वाले शी जिनपिंग घरेलू विरोध को निपटा चुके हैं, लिहाजा अब वो अमेरिका से और आक्रामक अंदाज में पेश आएंगे, वहीं अमेरिका की तरफ से चीन को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी।

English summary

Xi Jinping and Joe Biden are going to have a bilateral meeting on the sidelines of the G20 summit in Bali, Indonesia. Know what America and China want from each other?