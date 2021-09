QUAD की बैठक को लेकर काफी सीरियस हैं जो बाइडेन, नेताओं से करेंगे 'दिल की बात'- व्हाइट हाउस

International

वॉशिंगटन, ,सितंबर 24: क्वाड की बैठक को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी सीरियस नजर आ रहे हैं और व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि क्वाड देशों के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी देर तक बातचीत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि क्वाड की बैठक व्हाइट हाउस में शुरू होने वाली है, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अमेरिका में मौजूद हैं।

जानिए क्या है QUAD? जिसके जरिए भारत हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोक सकता है

A White House official has said that US President Joe Biden wants to hold talks for a long time regarding the Quad meeting.