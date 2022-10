घरों में विषैले सांपों का अटैक! बैंकॉक की 'रंगीन' गलियों में रेंगते हैं हजारों खतरनाक अजगर

International

oi-Artesh Kumar

बैंकॉक, 3 अक्टूबर : थाईलैंड का नाम सुनते ही लोगों के मन में मौज-मस्ती के रंगीन ख्याल आने लगते हैं। देश की राजधानी बैंकॉक (Bangkok) में सालों से हजारों-लाखों की संख्या में लोग इंजॉय करने जाते हैं। हालांकि, घूमने जाने वाले सैलानियों को यह नहीं मालूम की जहां वे जा रहे हैं वहां के लोग हजारों विषैले सांप और अजगर की खौफ के साये में जीते हैं। दरअसल, बैंकॉक के घरों और गलियों में इन विषधर जीवों ने उत्पात मचा रखा है।

English summary

Around 200 calls are made each day in Bangkok, asking the emergency hotline for help with pests, including snakes and wasps. Nearly half of the calls are about snakes, Bangkok Post reported.