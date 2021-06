बलोचिस्तान में चीन के खिलाफ फूटा भारी आक्रोश, मुश्किल में घिरी पाकिस्तान की सरकार

International

oi-Abhijat Shekhar

बलोचिस्तान, जून 19: बलोचिस्तान लंबे वक्त से पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है लेकिन, पाकिस्तान ने जुल्म की बदौलत बलोचिस्तान पर कब्जा कर रखा है। लेकिन, बलोचिस्तान में आजादी की मांग अब तेजी से उठने लगी है। इसी बीच बलोचिस्तान में चीन के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा और बलोचिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान की केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के सीनेटर ताहिर बिज़ेंजो ने पाकिस्तान की संसद में बताया कि किस तरह से चीन बलोचिस्तान के लोगों को बर्बाद कर रहा है, बलोचिस्तान में ना सिर्फ मछलियों को अवैध तरीके से पकड़ रहा है, बल्कि मछलियों की नस्लों को भी बर्बाद कर रहा है।

BNP stands with each worker and representative that were injured in this inhumane incident. BNP will take all legal measures against selected Jam Government. @sakhtarmengal pic.twitter.com/F8fHBMcXAX

Concerned authorites have been summoned by Senate of Pakistan to explain Chinese Trawlers Fishing in Gwadar and how ship loaded with dangerous chemicals have reached at Gaddani? #Balochistan pic.twitter.com/JHCphx0Kfl

पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी की बोलती हुई बंद, अफगानिस्तान के पत्रकार ने इंटरव्यू में जमकर धोया

English summary

There has been a huge protest in Balochistan for the last few days and now the people of Balochistan have also opened a front regarding China, which has put the Imran Khan government in trouble.