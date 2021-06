वैज्ञानिकों की चेतावनी, पत्नी से झगड़ने वाले पतियों की कम उम्र में मौत की आशंका ज्यादा

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, जून 22: अगर आप अपनी पत्नी से लगातार लड़ते-झगड़ते रहते हैं, अगर आपका अपनी पत्नी के साथ कलह होता रहता है और अगर आपको लगता है कि आपने गलत जीवनसाथी चुन लिया है, तो आपको इसी वक्त सावधान हो जाने की जरूरत है। क्योंकि, वैज्ञानिकों ने 30 सालों की रिसर्च के बाद पत्नियों से झगड़ने वाले पतियों के लिए खतरनाक चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पत्नी से लड़ने वाले पतियों को फौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी कम उम्र में मृत्यु होने की काभी संभावना रहती है।

छप्पड़ फाड़ किस्मत: नर्सिंग के लड़के ने खरीदी 1500 की क्रिप्टोकरेंसी, रातों रात बन गया खरबपति

English summary

Husbands who fight with their wives or who consider their married life to be bad are more likely to die at a young age.