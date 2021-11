दुनिया में औंधे मुंह गिरी ऑटो इंडस्ट्री, कार उत्पादन में ऐतिहासिक गिरावट, खतरे में वैश्विक अर्थव्यवस्था

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, नवंबर 02: पूरी दुनिया में कार उत्पादन औंधे मुंह गिर गई है, जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री में उथल-पुथल मच गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह से प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो बहुत हद तक कार उत्पादन और कार व्यापार पर टिकी हुई है, उसपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नौकरियां अचानक खतरे में चुकी है।

English summary

Car production across the world has fallen drastically and the audio industry is expected to have a historic impact. At the same time, the global economy has also come under threat.