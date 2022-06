'ड्रैगन' को दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विमान से संप्रभुता को खतरा

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 7 मई : चीन ने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है कि वह दक्षिण चीन सागर में खतरनाक और भड़काऊ कार्रवाई बंद करे। चीन ने आगे कहा कि उसकी सेना ने ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विमान की पहचान कर ली है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता टैन केफेई ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विमानों ने चीन की संप्रभुता और सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया और चीनी सेना ने इसके लिए कुछ उचित कदम उठाए है।

चीन ऑस्ट्रेलिया से नाराज

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग ने रविवार को कहा कि एक चीनी लड़ाकू विमान ने मई में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में एक ऑस्ट्रेलियाई सैन्य निगरानी विमान को रोक दिया। चीनी विदेश और रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि चीनी वायुसेना के लड़ाकू जेट और ऑस्ट्रेलिया का पीए-8ए विमान विवादित दक्षिण चीन सागर पर हुई घटना के समय वहीं थे।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर

जानकारी के अनुसार, दक्षिण चीन सागर के ऊपर उसके एक समुद्री निगरानी विमान की सुरक्षा को चीनी लड़ाकू विमान की घातक कलाबाजी के कारण खतरा पैदा हो गया। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय वायु क्षेत्र में चीनी वायुसेना के विमान जे-16 ने नियमित गश्त पर गए उसके समुद्री निगरानी विमान पी-8ए पोसाइडन को खतरनाक ढंग से बाधित किया।

मामला पुराना लगता है

ऑस्ट्रेलिया के बयान के मुताबिक चीन के विमान ने आसमान में घातक कलाबाजी दिखाई जिसके कारण उसके पी-एस विमान और इसके चालक दल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। बता दें कि, इससे पहले अमेरिका के ईपी-3 निगरानी विमान और चीनी नौसेना के एक विमान के बीच साल 2001 में टक्कर हो गई थी जिसमें चीनी पायलट की मौत हो गई थी।

संबंध चल रहे हैं खराब

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच सालों से संबंध खराब चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अपने घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लक्ष्य करके कानून बनाने के बाद चीन ने व्यापार संबंधी अवरोध उत्पन्न करने के साथ ही उच्च स्तरीय बातचीत से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश चीन को प्रशांत महासागर में रोकना चाहते हैं।

दबाव बनाने के प्रयास में चीन

जानकारी के मुताबकि सीमावर्ती इलाकों और समुद्र में कनाडा, भारत, अमेरिका, और फिलीपींस के विमानों, पोतों और सैनिकों को लक्ष्य करके चीनी सेना के बढ़ते आक्रामक तेवर के बीच पिछले महीने यह घटना हुई। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है और रणनीतिक महत्व के जलमार्ग के कुछ हिस्सों पर अपने दावे के साथ और कई देशों के खिलाफ लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है।

ये भी पढ़ें : खुलासा : कंबोडिया में 'किलेबंदी' कर रहा ड्रैगन, सैन्य बेस बनाने के संकेत, टेंशन में भारत

English summary

China on Tuesday warned Australia to stop “dangerous and provocative” actions in the South China Sea, saying it recently expelled an Australian air force surveillance aircraft from the maritime region because it had threatened the country’s territorial sovereignty.