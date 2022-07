ऑस्ट्रेलिया में रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हिंदू और मुसलमान, इस फील्ड में भारतीयों ने गाड़े झंडे

International

oi-Abhijat Shekhar

कैनबरा, जुलाई 04: ऑस्ट्रेलिया में हुए नये जनगणना में भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा हैरानी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म मानने वालों की संख्या में हुई इजाफा का है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या में भी व्यापक बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि, ऑस्ट्रेलिया में हर पांच सालों पर जनगणना की जाती है और पिछली जनसंख्या 2021 में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब प्रकाशित की गई है।

English summary

Census report has come out in Australia, which has shown that the number of followers of Hindu and Muslim religions has increased rapidly.