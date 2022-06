अब तालिबान ने कट्टरपंथ को लेकर भारत को दी नसीहत, कहा, इस्लाम धर्म का अपमान न होने दें

International

oi-Artesh Kumar

काबुल, 7 जून : भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान पर अब मुस्लिम देशों की भी नाराजगी सामने आने लगी है। कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं,अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर नाराजगी जताई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, "हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम के पवित्र धर्म का अपमान करने और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की अनुमति न दें।

अब तालिबान ने दी भारत को नसीहत

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आगे कहा, अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात भारत में सत्ताधारी दल के एक प्रवक्ता द्वारा इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। अब तक, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित 14 देशों ने बीजेपी प्रवक्ता के विवादित बयान की निंदा की है।

The Islamic Emirate of Afghanistan strongly condemns the use of derogatory words against the Prophet of Islam (Peace be upon him)by an official of the ruling party in India. 1/2