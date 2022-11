Aruna Miller Maryland में LG का पद संभालने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं, जानिए सक्सेस स्टोरी

International

oi-Jyoti Bhaskar

Aruna Miller Maryland में पद संभालेंगी। भारतीय-अमेरिकी महिला अरुणा मिलर बुधवार को मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गईं। 58 वर्षीय डेमोक्रेट Aruna Miller के बारे में कहा जाता है कि उनकी जड़ें भारत के हैदराबाद से जुड़ी हैं। जब वह महज 7 साल की बच्ची थीं, उसी समय फैमिली ने भारत छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला लिया।

अरुणा मिलर ने इस कामयाबी के बाद अपने ट्विटर हैंडल-@arunamiller पर लिखा, मतदाताओं के साथ रहने के अलावा उनकी कोई दूसरी जगह नहीं है ! उन्होंने कहा, हमारे समुदाय ने हमें इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया है और मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता शब्दों में बयां नहीं कर सकती।

There’s no place I’d rather be than with voters! Our community has pushed us to be our best selves this campaign and I cannot even begin to put my gratitude into words for your commitment and support 🙌 pic.twitter.com/ptwNa7pyK0