अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ खतरे की घंटी, नहीं संभले तो खत्म हो जाएगा इंसानों का वजूद!

न्यूयॉर्क, 11 अगस्त : ग्लोबल वार्मिंग यानी की जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए चुनौती का विषय बन चुका है। इसी बीच बुधवार को एक उपग्रह के विश्लेषण से पता चला है कि, अंटार्कटिका के तटीय हिमनद हिमखंडों को बड़ी तेजी से बहा रहे हैं। पिछले 25 सालों में अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर के पिघलने से होने वाले नुकसान के पिछले अनुमानों को दोगुना कर दिया है।

In recent decades, though, warming oceans have weakened the shelves from underneath, a phenomenon previously documented by satellite altimeters measuring the changing height of the ice and showing losses averaging 149 million tons a year from 2002 to 2020, according to NASA.