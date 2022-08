नौकरी से निकाला तो शख्स पर हुई सनक सवार, JCB से गिरा दिया मालिक का आलीशान मकान, Video Viral

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 02 अगस्त: कहते है कि अगर किसी इंसान का गुस्सा बेकाबू हो जाए तो फिर वो आगे-पीछे का कुछ नहीं सोचता। और वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है। अब इसे देख भी लिया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कदम उठा रहा है, जिसको देखने के बाद लोग भी हैरान हैं। बदला लेने के लिए कनाडा में एक शख्स इतना सनकी हो गया कि कि उसने जानबूझकर जेसीबी से एक घर को जमींदोज कर दिया। इस शख्स की सनक ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला जानिए...

You can’t make this up. A disgruntled, fired employee from a marina near our lake house snapped and destroyed the entire marina with an excavator. Does anyone have more information on what happened? #Muskoka pic.twitter.com/XcCLAVBFMy