ब्रिटेन के इमिग्रेशन सेंटर पर फायर बम से हमला, दो घायल, गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने घटना पर चिंता जताई

oi-Artesh Kumar

ब्रिटेन (Britain) में एक संदिग्ध हमलावर ने इमिग्रेशन ऑफिस (Firebombing at UK immigration office) पर फायर बम से हमला किया है। केंट पुलिस के मुताबिक यह घटना इंग्लैंड के पोर्ट टाउन ऑफ डोवर की है। यहां पर एक आव्रजन कार्यालय है जहां समुद्र के रास्ते छोटी नावों से आने वाले अप्रवासियों को शहर शरण देने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। खबर के मुताबिक जिस संदिग्ध व्यक्ति ने कार्यालय को निशाना बनाकर बम फेंके थे, बाद में मृत पाया गया। खबर के मुताबिक इस घटना में दो व्यक्ति घायल हो गए।



English summary

Kent Police said that on Sunday morning "two or three incendiary devices" were thrown into a centre processing immigrants in the Channel port town of Dover in southern England, injuring two.