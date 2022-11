बांग्लादेश के गृहमंत्री से अमित शाह ने की मुलाकात, पड़ोसी देश में हिन्दू मंदिरों पर हमले का उठाया मुद्दा

International

oi-Sanjay Kumar Jha

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बैठक में पड़ोसी देश में हिन्दू मंदिरों पर हमलों का मामला उठाया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन के मौके पर बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान से मुलाकात की। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमलों का मामला भी उठाया गया। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश सीमा के बीच बाड़ लगाने पर भी चर्चा हुई।

Image- Twitter/@HMOIndia

यह चर्चा नई दिल्ली में एक दिन पहले हुई तीसरी "नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग" बैठक के मौके पर हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम ये मानते हैं कि आतंकवाद के खतरे को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जा सकता है और न ही इसे जोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आतंकवाद का वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) आतंकवाद से कहीं अधिक खतरनाक है। उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है।

HM Amit Shah raises attack on minorities & temples in Bangladesh during bilateral discussion with HM Bangladesh Asaduzzaman Khan on sidelines of ‘No Money for Terror’ conference. Both sides had productive exchanges on border management & common security-related issues: Sources