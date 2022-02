वुहान में फिर से कोरोना संक्रमण के बीच, लैब लीक थ्योरी पर चीन की इन 5 संदिग्ध हरकतों को लेकर नया दावा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वुहान, 22 फरवरी: चीन के वुहान शहर में एक बार फिर कोरोना फैल गया है। गौरतलब है कि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना संक्रमण शुरू हुए दो साल से ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन, अभी तक इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन ने कुछ भी ठोस जानकारी किसी के हाथ नहीं लगने दी है। चीन के लैब से वायरस के लीक होने की कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं और उसे खारिज करने वालों में अकेली चीनी मीडिया ही नहीं, पश्चिम देशों की कुछ मीडिया और वायरोलॉजिस्ट भी रहे हैं। लेकिन, कुछ ना कुछ फिर से ऐसा हो जाता है कि चीन की चालबाजियों की ओर दुनिया का संदेह फिर बढ़ने लगता है। दिसंबर, 2021 में ताइवान की ओर से की गई एक आधिकारिक पुष्टि ने इस संदेह को और भी गहरा दिया है।

English summary

Corona spread again in Wuhan,Covid-19 may originated from Wuhan Lab in China, a report by Providence has been made on the basis of five suspicious movements of the dragon-report