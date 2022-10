सऊदी अरब में एक US नागरिक को 16 साल की जेल, सरकार के खिलाफ 'ट्वीट' करने की मिली सजा

International

oi-Artesh Kumar

सऊदी अरब सरकार के खिलाफ ट्वीट करने पर एक अमेरिकी नागरिक (American Citizen) को 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक यूएस के फ्लोरिडा शहर में रहने वाले 72 साल के सेवानिवृत प्रोजेक्ट मैनेजर साद इब्राहिम अलमादी (Saad Ibrahim Almadi) जब अपने परिवार से मिलने सऊदी अरब आए थे तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अलमादी सऊदी अरब और यूएस दोनों देश के नागरिक हैं।

English summary

An American citizen has been arrested in Saudi Arabia, tortured and sentenced to 16 years in prison over tweets he sent while in the United States, his son said Tuesday.