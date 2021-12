'अमेरिका को चुकानी पड़ेगी कीमत', जानिए क्यों चीन ने बाइडेन समेत चार देशों को धमकाया

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, दिसंबर 09: पहले अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्रिटेन और अब कनाडा...चीन में अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक को अब तक चार देशों ने डिप्लोमेटिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है। जिसके बाद चीन काफी गुस्से में है और चीन ने डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने वाले देशों को धमकी देते हुए कहा है कि, जिन देशों ने चीन के खिलाफ कदम उठाए हैं, उन्हें गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा।

चीन के 'दुश्मन' ताइवानी सेना प्रमुख की भी जनरल रावत की तरह ही हुई थी मौत, लोगों के शक में कितना दम?

English summary

China is furious over the diplomatic boycott of the Winter Olympics. China said that America will have to pay a heavy price.