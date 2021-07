अफगानिस्तान से आई भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, चीन के खिलाफ हाथ लगा बड़ा मौका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 12: अफगानिस्तान में करीब 200 करोड़ डॉलर निवेश करने वाले भारत को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा था, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बाहर निकालने का ऐलान किया था। और फिर अब स्थिति ये है कि तालिबान काफी तेजी से अफगानिस्तान में नियंत्रण बढ़ाए जा रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने कंधार में स्थित अपने कॉन्सुलेट से 50 से ज्यादा अधिकारियों को वापस बुला लिया है। यानि, अफगानिस्तान से भारत के लिए अब तक अच्छी खबरें नहीं आ रही थीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैनिकों को बाहर निकालने के पीछे जो असली वजह बताई है, वो भारत को खुश करने वाला है।

India has got a big opportunity from Afghanistan. The US has said that it wants to focus its attention on China by withdrawing the army from Afghanistan.