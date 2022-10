Google ने बंद की 'Translation' सर्विस! चीन को लगा बड़ा झटका

International

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन/बीजिंग, 4 अक्टूबर : दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन Google ने चीन में google translate सर्विस को बंद कर दिया है। गूगल ट्रांसलेट चीन में गूगल की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली चुनिंदा सर्विस में से एक था। गूगल का इस विषय पर कहना था कि चीन में गूगल ट्रांसलेट का कम इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से कंपनी इसकी सेवा को बंद कर रहा है।

चीन में गूगल ट्रांसलेट सेवा बंद

दूसरी तरफ चीन के कई यूजर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गूगल ट्रांसलेट सेवा बंद होने की जानकारी दी। लोगों ने कहा कि गूगल क्रोम ब्राउजर में उपलब्ध ट्रांसलेशन फीचर भी अब चीन में काम नहीं कर रहा है। वहीं गूगल ने अभी तक यह नहीं बताया है कि चीन में कितने उपयोगकर्ता गूगल ट्रांसलेट सेवा का लाभ लेने से वंचित हो गए हैं। गूगल ने 2017 में चीन में ट्रांसलेश ऐप को लॉन्च किया था।

चीन पर आरोप

चीन हमेशा से चीन पर अपनी पैनी नजर रखता आ रहा है। चीन पर लाखों नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करने का आरोप लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि लोगों के व्यक्तिगत जानकारी जानने से चीन सरकार को सत्तावादी शासन को बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। हालांकि, चीन सरकार ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है।

चीन में गूगल को परेशानी

बता दें कि, चीन में गूगल को बिजनेस करने में काफी कठिनाइयों का समाना करना पड़ता है। चीन में Google ने 2010 में चीनी सर्च इंजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी बड़ी वजह ऑनलाइन सेंसरशिप बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गूगल कंपनी ने गूगल मैप (google map) जीमेल (gmail)को भी प्रतिबंधों के घेर में रख दिया है। इसके साथ ही चीन में गूगल की उपस्थिति बेहद कम होकर रह गई है।

ट्रांसलेशन का हांगकांग संस्करण

चीन में वैसे भी अमेरिका समेत अन्य देशों की तरफ से दी जानी वाली सोशल मीडिया सेवाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रांसलेशन सेवा का हांगकांग संस्करण वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बगैर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।

ये भी पढ़ें :US में बाजवा का होगा भव्य स्वागत, PAK से दोस्ती कर भारत के साथ 'खेला' कर रहा अमेरिका

English summary

American tech giant Google on Monday (local time) announced that it was shutting down the Google Translate service in mainland China, citing low usage in the country, as per reports.