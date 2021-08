अमेरिका के 'सबसे डरपोक राष्ट्रपति' का अफगानिस्तान में आखिरी 7 दिनों का मिशन, नहीं माफ किए जाएंगे बाइडेन

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 25: आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आखिरी अफगानिस्तान मिशन को सिर्फ सात दिनों के अंदर ही खत्म करने का फैसला क्यों लिया है? इसका खुलासा जो बाइडेन के अलग अलग बयानों से ही हो गया है। और इसके साथ ही जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे डरपोक राष्ट्रपति बन गये हैं, जिसके फैसले से लाखों अफगानों पर मौत की बारिश होने की संभावना है। जो बाइडेन ऐसे राष्ट्रपति बन गये हैं, जिन्हें तालिबान आदेश दे रहा है और जो तालिबान के निर्देशों को मान रहे हैं।

English summary

America's mission of the last 7 days in Afghanistan has begun and Joe Biden has left thousands of helpless Afghans in the hands of the Taliban.