oi-Artesh Kumar

चीन (China) की विस्तारवादी सोच और और उसकी दादागिरी से परेशान ऑस्‍ट्रेलिया (Australia) की मदद के लिए अमेरिका (America) ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक हवाई अड्डे पर छह परमाणु-सक्षम बी -52 बॉम्‍बर भेजने की तैयारी कर रहा है। ऑस्‍ट्रेलिया से आ रही खबरों के मुताबिक अमेरिका अपने परमाणु बम गिराने में सक्षम 6 बी-52 बॉम्‍बर्स को देश के उत्‍तरी इलाके में स्थित एक हवाई ठिकाने पर तैनात करने जा रहा है।

English summary

The United States is preparing to send six nuclear-capable B-52 bombers to an air base in northern Australia, according to the Australian Broadcasting Corporation (ABC).