पाकिस्तान ने दिखाए तेवर तो अमेरिका ने मरोड़ दी बांह, इस प्रतिबंधित लिस्ट में किया शामिल

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 03: चीन के चक्कर में अमेरिका को पिछले एक हफ्ते में दो बार बुरी तरह कोसने वाले पाकिस्तान की अमेरिका ने बांह मरोड़ दी है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। एक आरोप में इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि चीन से दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर दवाब बना रहा है। वहीं, अब पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दिया है।

इमरान खान का डबल कैरेक्टर, उइगर मुस्लिमों पर चीन का जुल्म कबूल है, अमेरिका पर बरसे

English summary

America has given a big blow to Pakistan and has included it in the list of Child Soldiers Prevention Act, which can lead to many types of sanctions on Pakistan.