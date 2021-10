अमेरिका ने जारी की ट्रैवल गाइडलाइन, 8 नवंबर से कर सकेंगे यात्रा, जानिए क्या हैं नए नियम

International

oi-Akarsh Shukla

वाशिंगटन, 26 अक्टूबर। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका ने अब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिका की बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी की जिसके तहत कई नए नियमों की जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दिशानिर्देश में यूएस से बाहर रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए राहत का फैसला लिया गया है। वहीं, अमेरिका आने के इच्छुक 10 फीसदी से कम टीकाकरण करने वाले देशों के नागरिकों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। ऐसे देश के नागरिकों को यात्रा का वाजिब कारण बताना होगा।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से अमेरिका की हालत दुनिया में सबसे दयनीय हो गई थी, महामारी के चलते वहां 7 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अपने नागरिकों का तेजी से टीकाकरण करने के बाद अब बाइडेन सरकार ने दुनिया के लिए भी यूएस के दरवाजे खोल दिए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक अमेरिका से बाहर रह रहे अपने नागरिकों को सूचित करते हुए बाइडेन सरकार ने कहा कि अगर उन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं ली है और देश वापस आना चाहते हैं तो यात्रा से एक दिन पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा।

Unvaccinated US citizens&long-term residents will've to present a negative Covid test taken a day before re-entering the country. People coming from countries with vaccination rates under 10% will have to provide a compelling reason for why they're traveling to US: White House pic.twitter.com/wbFUttzRuT