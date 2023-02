चीन को नाक के नीचे से घेरने में अमेरिका को बहुत बड़ी कामयाबी, फिलीपींस ने अपने सैन्य ठिकाने सौंपे

फिलीपींस और चीन के बीच भी दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद है, जिसके पूरे हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। चीन, दक्षिण चीन सागर का एक इंच भी फिलीपींस को नहीं देना चाहता है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

US-Philippines News: चीन को काउंटर करने में अमेरिका को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है और अब चीन की नाक के नीचे अमेरिका अपने विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर सकेगा। अमेरिका और फिलीपींस में सैन्य बेस को लेकर बहुत बड़ा समझौता हो गया है और इस समझौते के बात ड्रैगन का आगबबूला होना तय माना जा रहा है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक अब फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों तक विस्तारित पहुंच प्रदान करेगा। दोनों देशों ने गुरुवार को विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और स्व-शासित ताइवान पर तनाव के बीच बढ़ती चिंता के बीच ये समझौता किया है।

भारत विरोधी US सांसद को जयशंकर ने दिखाया ठेंगा, बौखलाई प्रमिला जयपाल बोलीं, बहुत बड़ा मौका गंवाया

English summary

Philippines has agreed to give its military base to America for its soldiers and this agreement is a big blow to China.