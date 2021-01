America Capitol News: डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से की शांति बनाए रखने की अपील, किया ये ट्वीट

International

नई दिल्ली। America Capitol Building Attack News: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी हार के बावजूद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक हार मानने को तैयार नहीं है। भारतीय समय अनुसार बुधवार देर रात डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग (America Capitol Building) में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इस घटना में अब तक एक महिला समेत चार लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई घायल हुए हैं। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हिंसक झड़प के बीच उन्होंने ट्वीट कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

गुरुवार को किए गए अपने ट्वीट में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'मैं अमेरिकी कैपिटल में सभी से शांतिपूर्ण तरीके से रहने का आग्रह करता हूं। हिंसा नहीं! याद रखें, हम कानून और व्यवस्था की पार्टी हैं। मैं कानून का और हमारी पार्टी ब्लू के समर्थक पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करता हूं।' बता दें कि समर्थकों और हिंसक झड़प के बीच फेसबुक और ट्विटर ने 12 घंटे के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि अब उन्हें फिर से अपने सोशल मीडिया हैंडल का स्वामित्व मिल गया है।

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!