Amazon के मालिक जेफ बेजोस के स्पेस मिशन का काउनडाउन शुरू, 3 लोगों के साथ खुद करेंगे अंतरिक्ष की सैर

oi-Love Gaur

टेक्सास, 19 जुलाई: स्पेस टूरिज्म में अब क्रांति आने वाली है। पहले जहां अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन की स्पेसशिप कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेस टूर करके सबको सन्न कर दिया था। वहीं अब इस रेस में दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेसोज भी ताल ठोक दी हैं। अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपनी बड़ी दावेदारी ठोकने के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूं कहे कि उनके स्पेस टूर का काउनडाउन शुरू हो चुका है। 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन का स्पेसशिप अंतरिक्ष में जाने को तैयार हैं।

Our first human flight on Tuesday will be the 16th flight in #NewShepard’s history. Learn about the meticulous & rigorous launch program that brought us to this first step. Watch the launch live on https://t.co/7Y4TherpLr, starting at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/xWQRYLikZd