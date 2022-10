मिल गया एलियंस के संसार में जाने का रास्ता? Grand Canyon में दिखा रहस्यमयी विशाल दरवाजा

International

oi-Abhijat Shekhar

Aline News: उत्तरी एरिजोना में कोलोराडो नदी से 278 मील 11 जनजातियों की पैतृक मातृभूमि ग्रांड कैन्यन दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है, जहां पर दुनियाभर के पर्यटत घूमने के लिए आते हैं। वहीं, अब ग्रांड कैन्यन में पाया गया एक रहस्यमय प्राचीन द्वार को लेकर दावा किया गया है, कि इस दरवाजे के निर्माण के पीछे एलियंस का काम हो सकता है।

जब मुलायम सिंह यादव ने सुखोई-30 डील के लिए बाजपेयी को अपने दफ्तर बुला लिया था...

English summary

A mysterious gate has been found in the Grand Canyon of northern Arizona, which is claimed to be related to aliens.