तुर्की की आतंकी साजिश: नेपाल को बर्बाद और भारत को अशांत करने का खतरनाक प्लान, बॉर्डर पर जिहादी गैंग एक्टिव

विश्व के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन के संगठन अलकायदा द्वारा समर्थित तुर्की की एक चैरिटी संस्था को नेपाल को बर्बाद और भारत में अशांति फैलाने की जिम्मेदारी तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने सौंपी है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तुर्की की ये संस्था नेपाल में 'इस्लामिक संघ नेपाल' के साथ मिलकर काम में जुट भी गया है। भारत की खुफिया एजेंसी लगातार इस संगठन पर नजर रख रही है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ये संगठन उन खतरनाक आतंकियों को पनाह दे रहा है, जो वांटेड हैं। इन आतंकियों की मदद से तुर्की की संस्था जेहादी नेटवर्क्स का निर्माण कर रही है। न्यूज एंड इनवेस्टिगेशन अखबार 'नॉर्दिक मॉनिटर' ने तुर्की की इस आतंकी साजिश को लेकर रिपोर्ट छापा है। खुलासे में कहा गया है कि तुर्किस इंटेलीजेंस एजेंसी यानि MIT इस आतंकी साजिश के पीछे डायरेक्ट जिम्मेदार है और The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief जिसे IHH कहा जाता है उसे नेपाल में आतंकी साजिश रचने के लिए भेजा गया है और संस्थान का मुख्य टार्गेट भारत है।

English summary

Turkey's Dangerous Plan has been revealed to disturb India. There has been revelation that Al Qaeda-backed radical groups are stepping up to disturb India in Nepal.