इस भारतीय शख्स ने 50 हजार ₹ ट्रांसफर करके जीत लिए 2 करोड़ की लॉटरी

International

oi-Artesh Kumar

दुबई, 20 सितंबर : इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। इसका ताजा उदाहरण हमें संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिला जहां एक प्रवासी भारतीय ने 2,327 दिरहम यानी 50 हजार 508 रुपये अल अंसारी एक्सचेंज ब्रांच से भेजा। इसके बाद शख्स का चयन यूएई के अल अंसारी एक्सचेंज ( Al Ansari Exchange's annual summer promotion) के सालाना होने वाले लकी ड्रॉ में हो गया। अब इस लकी ड्रा का परिणाम आया है जिसमें एक प्रवासी भारतीय को पूरे एक मिलियन दिरहम (United Arab Emirates Dirham) यानी की 2 करोड़ 17 हजार 800 रुपये की लॉटरी लगी है।

English summary

Al Ansari Exchange today crowned Sajad Ali Batt Abdul Samad Batt, from India as the 9th millionaire of its annual Summer Promotion. The draw took place in the presence of senior officials of Al Ansari Exchange, the Department of Economy and Tourism in Dubai and members of the media, and was streamed live via the company’s social media platforms.