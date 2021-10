वार्ता फेल होने के बाद बौखलाया ड्रैगन, इंडियन आर्मी को धमकी और भारतीय मीडिया को दी नसीहत

International

बीजिंग, अक्टूबर 11: पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच 13वें राउंड की बातचीत नाकामयाब हो गई है और चीन की सेना ने चीन फिक्शन प्वाइंट स्प्रिंग्स, देपसांग बुलगे और चार्डिंग नाला जंक्शन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही चीन की सेना ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए और चीन की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सैनिक ही चीन के क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। वहीं, बातचीत फेल होने के बाद चीन बौखला गया है और शी जिनपिंग का भोंपू ग्लोबल टाइम्स इंडियन आर्मी को धमकी दे रहा है।

#China and #India held the 13th round of corps commander-level talks on Sunday. India insists on unreasonable and unrealistic demands, adding difficulties to the negotiations: PLA Western Theater Command pic.twitter.com/eeImr9ADo8

चीन के साथ 13वें दौर की वार्ता फेल, PLA ने तीनों प्वाइंट्स से हटने से किया इनकार, क्या और बढ़ेगा तनाव?

After the failure of the 13th round of talks with India and the detention of Chinese soldiers by India, the Global Times has warned India.