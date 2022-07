तालिबान के कारण 27 लाख लोग बन गए 'रिफ्यूजी', भुखमरी की कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान!

International

oi-Artesh Kumar

काबुल 27 जुलाई: अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से देश की स्थिति चरमरा सी गई है। पहले तो वहां महिलाओं,लड़कियों से जुड़े मानवाधिकारों को खत्म कर दिए गए। अब खबर है कि,अफगान नागरिक देश छोड़कर (after Taliban takeover numerous Afghans drifted away from Afghanistan) भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के देशो में अब तक 27 लाख अफगान शरणार्थी 98 देशों में फैल गए हैं। 27 लाख लोगों के पलायन के साथ अफगानिस्तान दुनिया के तीसरे बड़े शरणार्थियों की लिस्ट में शामिल हो गया है।

Following the Taliban takeover, numerous Afghans drifted away from Afghanistan, a country which has now the third-largest refugee population and the region's largest displaced population, with 2.7 million refugees scattered across 98 countries.