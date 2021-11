पाकिस्तान के बाद दुश्मन चीन ने भी झटका हाथ, भारत को इस बैठक में रूस और ईरान का मिला साथ

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 09: कहते हैं, पुराना दोस्त कभी साथ और हाथ नहीं छोड़ता है और रूस भी भारत का पुराना दोस्त ही है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को पाकिस्तान से असहयोग की ही उम्मीद थी और वही उम्मीद चीन से भी थी और ऐसा ही हुआ है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के इनकार के बाद चीन ने भी नई दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

After Pakistan, China has also refused to attend the important meeting to be held in New Delhi, giving a setback to India on this issue.