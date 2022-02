Video: दाने-दाने को मोहताज हुए अफगानी, पाकिस्तान के रास्ते 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज रहा है भारत

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अमृतसर (अटारी), 22 फरवरी: भारत ने अफगानिस्तान में भूख से तड़पती जनता की मदद के लिए मंगलावर को गेहूं से लदे 50 ट्रकों की पहली खेप भेजा है। अफगानिस्तान की आम जनता की हालत कितनी नाजुक है, इसकी जानकारी गेहूं लेने वहां से ट्रक लेकर आए अफगानियों ने दी है। उनके लफ्ज भारत को शुक्रिया कहते थम नहीं रहे हैं। भारत ने तो पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में ही मानवीय आधार पर अफगानियों की सहायता का फैसला किया था, लेकिन ट्रकों का कारवां पाकिस्तान से होकर गुजरना है, इसलिए उसकी रजामंदी लेने में काफी वक्त निकल चुका है। खैर, मंगलवार को भारतीय विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने विश्व खाद्य कार्यक्रम और बाकी संबंधित लोगों की मौजूदगी में ट्रकों को हरी झंडी दिखा दी है।

#WATCH India will send 50,000 metric tonnes of wheat to Afghanistan overland through Pakistan today. The consignment will be flagged off by Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla. pic.twitter.com/XezSu7eq5r

English summary

India is sending 50,000 metric tonnes of wheat to Afghanistan under humanitarian aid via Pakistan, in the first consignment 50 trucks were flagged off by Foreign Secretary