'हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन रोते बच्चे रोटी मांगते हैं', तालिबान के सौ दिन पर छलका अफगानों का दर्द

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, नवंबर 24: अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में आए सौ दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब इन सौ दिनों को आप देखेंगे, तो अफगानिस्तान को आप बर्बादी के कब्र में बिलखकर रोते हुए देखेंगे। 35 साल के बाप को अपनी बेटी को बेचते देखेंगे, 60 साल के बूढ़े से 12 साल की बच्ची का निकाह होते देखेंगे और आप देखेंगे वो बेबस आंखे, जो अपने बच्चे को भूख से रोते हुए देख रहे हैं।

English summary

It has been 100 days of Taliban rule in Afghanistan. At the same time, the humanitarian crisis in Afghanistan has deepened even more.