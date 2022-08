अल-जवाहिरी की मौत पर क्या कह रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, अमेरिका ने नागरिकों को दी चेतावनी

International

oi-Artesh Kumar

काबुल/न्यूयॉर्क, 3 अगस्त : अफगानिस्तान में अल कायदा प्रमुख अल-जवाहिरी के मरने के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लोगों का कहना है कि, उन्हें जवाहिरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वह कौन है करता क्या है। हम सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं, बाकी चीजों के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। अल जवाहिरी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना जनता का तालिबान के प्रति डर को दर्शाता है, या मामला कुछ और ही है। इस पर एक नजर डालते हैं।

English summary

The US cautions its citizens to maintain a high level of vigilance and practice good situational awareness when traveling abroad in the backdrop of a counterterrorism strike in Afghanistan that killed Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri.