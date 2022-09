पर्सीवरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज, NASA को मंगल पर मिला 'खजाना'

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 17 सितंबर : मंगल पर जीवन है या नहीं, यह विषय वैज्ञानिकों के लिए रोचक विषय रहा है। क्योंकि धरती और मंगल एक दूसरे से काफी मिलते-जुलते हैं। इस लिहाज से हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना प्रबल है। इसी खोजी जुनून को बरकरार रखते हुए नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में जानने के लिए पर्सीवरेंस रोवर को भेजा। रोवर ने अब तक कई जानकारियों नासा को मुहैया करा चुका है। अब खबर है कि, रोवर ने लाल ग्रह पर खजाने की खोज की है। आइए जानते हैं कि आखिर रोवर ने मंगल ग्रह पर क्या नई और बड़ी खोज की है। इससे पता चल सकता है कि, कभी मंगल पर जीवन था या नहीं। ( NASA scientists Perseverance rover has collected organic matter on mars )

English summary

Perseverance rover has collected some of the most important samples yet on its mission to determine if life ever existed on Mars, according to NASA scientists.A few of the recently collected samples include organic matter, indicating that Jezero Crater, which likely once held a lake and the delta that emptied into it, had potentially habitable environments 3.5 billion years ago.