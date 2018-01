सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है ये पहेली, क्या आपको मालूम है जवाब?

न्यूयॉर्क। नए साल पर एक नई पहेली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पहेली ने सभी का सिर चकरा कर रख दिया है। हर कोई इस पहेली का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसका जवाब पहली कक्षा के एक बच्चे ने दे दिया है। आप भी देखिए और बताइए कि इसका जवाब आपको मालूम है कि नहीं-

ट्विटर पर एक टीचर ब्रेट टर्नर ने क पहेली ट्विट की। न्यूयॉर्क के अलबेनी शहर की टीचर ब्रेट ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें पहेली लिखी हुई थी। ये पहेली उन्होंने अपनी कक्षा के बच्चों से पूछा था। उन्होंने लिखा था, 'I am the beginning of everything, the end of everywhere. I'm the beginning of eternity, the end of time & space.'

उन्होंने इसका जवाब अपनी क्लास के बच्चों से पूछा था। एक बच्चे ने इस पहेली का जवाब दिया था- मौत। ब्रेट ने लिखा है कि इसका जवाब कुछ और था लेकिन मेरा बताने का मन नहीं किया। उस बच्चे ने ऐसा जवाब दिया था कि हर कोई मुग्ध रह गया था। बता दें कि इस सवाल का सही जवाब लेटर 'E' है। ट्विटर पर लोगों का कहना है कि इस जवाब के लिए उस बच्चे को गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए।

The first guess from one of my 1st graders was “death” and such an awed, somber, reflective hush fell over the class that I didn’t want to tell them that actually the answer is the letter e, which just seemed so banal in the moment pic.twitter.com/7sYFxHNcZk