पाकिस्तानी एयरलाइंस का फ्लाइट अटेंडेंट टोरंटो एयरपोर्ट से लापता, अब तक कोई खबर नहीं

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का एक फ्लाइट अटेंडेंट के पिछले हफ्ते टोरंटो एयरपोर्ट (Toronto Airport) पर पहुंचने के बाद से कथित तौर पर लापता होने की खबर है। एयरलाइन के प्रबंधन के मुताबिक स्टीवर्ड एजाज अली शाह ( Air steward Aijaz Ali Shah) कथित तौर पर टोरंटो हवाई अड्डे पर आव्रजन के लिए पेश होने के बाद से लापता हैं। बता दें कि, पीआईए की एक एयर होस्टेस भी इसी साल कनाडा पहुंचते ही गायब हो गई थी।

English summary

A flight attendant of the Pakistan International Airlines (PIA) has reportedly gone missing after arriving in Toronto last week. Reports claimed that steward Aijaz Ali Shah reportedly vanished in Canada soon after appearing for immigration at Toronto airport. This was the third such instance this year, despite measures taken by the PIA to stop such occurrences, Dawn reported.