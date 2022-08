इस दिन सूरज में होगा 'शक्तिशाली विस्फोट'! सूर्य से निकलेंगी गर्म लहरें, टेंशन में दुनिया

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 27 अगस्त : अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के तहत आने वाले अंतरिक्ष मौसम भविष्यवाणी केंद्र ने 29 अगस्त को कोरोनल मास इजेक्शन (coronal mass ejection) यानी कि सूर्य पर खतरनाक विस्फोट की चेतावनी जारी की है। इससे धरती पर गहरा असर हो सकता है। सूर्य से होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के कारण 29 अगस्त को बड़ा तूफान भी आ सकता है। जिसके धरती से टकराने का खतरा है। (a coronal mass ejection may strike our planet on Monday August 29) कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य पर होने वाले खतरनाक विस्फोट हैं, जिनका पृथ्वी पर भी असर होता है। क्योंकि ये सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। यह सूर्य की सतह पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोट में से एक माने जाते हैं।

English summary

A huge ejection of charged particles from the sun known as a coronal mass ejection, may strike our planet on Monday (Aug. 29) and spark auroras around the Arctic Circle, according to a statement from the National Oceanic and Atmospheric Administration. (These shining lights occur when charged particles interact with Earth's magnetic field.