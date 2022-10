'मेरी बेटी के प्राण वापस ला दो'... चीन में सख्त जीरो Covid नियमों ने लड़की की जान ले ली

International

चीन (China) में सख्त जीरो कोविड नियमों ने एक 16 साल की लड़की की जान ले ली। इसको लेकर चीन में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल, चीन के हेनान प्रांत के एक कोविड क्वारंटाइन सेंटर (Covid quarantine centre) में एक 16 साल की लड़की की मौत हो गई। इस घटना ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अधिकारियों से उन लोगों ने लड़की के इलाज के लिए कहा था, लेकिन उन लोगों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया।

The death of a 16-year-old girl in a Covid quarantine centre in China's Henan province has sparked anger online. The family of the girl has alleged that requests for medical intervention were ignored by the authorities.