यासीन मलिक के लिए स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी बोलीं- खून के बदले खून, मौत के बदले मौत

नई दिल्ली, 19 मई। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकियों के लिए फंडिंग जुटाने के मामले में दोषी पाया गया है। यासीन मलिक ने खुद ही अपना गुनाह कबूल किया था जिसके बाद गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। उसे 25 मई को सजा सुनाई जाएगी। यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने के बाद भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी ने बयान दिया है।

यासीन मलिक के ऊफर 1990 में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत भारतीय वायुसेना के चार जवानों की अगवाकर हत्या करने का भी आरोप है। यासीन मलिक ने खुद इन जवानों की हत्या की बात स्वीकार की थी।

खून का बदला खून

अब यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने के बाद रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने कहा "बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। भारतीय वायुसेना के चार लोग मारे गए थे एक यासीन मलिक के मर जाने से क्या फर्क पड़ता है।"

उन्होंने कहा कि रवि खन्ना का खून उसका पीछा कर रहा है और वह उस मामले में भी नहीं बचेगा।

उन्होंने कहा "यहां तक इंसाफ हुआ ना तो उसमें भी जरूर होगा। ये स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का खून है। यासीन मलिक ने बड़ी सफाई से हाथ धोकर सोचा था कि मैं तो बच गया।... स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का खून इसको फॉलो कर रहा है, ये बचेगा नहीं। जो सजा सही सजा खून की सजा खून, मौत की सजा मौत वो इसे मिले। मैं इंतजार कर रही हूं।"

#WATCH Sqn leader Ravi Khanna's blood is following him. He will not be spared even in that case...'Blood for Blood, Death for Death'. I am waiting ...We will also get justice: Nirmal Khanna, wife of IAF officer Ravi Khanna who was allegedly killed by separatist leader Yasin Malik pic.twitter.com/Ycvs97OrGp